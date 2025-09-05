OFK Kikinda na teškom ispitu protiv Slobode u Donjem Tovarniku

U četvrtom kolu Srpske lige Vojvodina, fudbalere OFK Kikinde očekuje zahtevno gostovanje u Donjem Tovarniku, gde će ukrstiti koplja sa domaćom Slobodom. Iako je pred njima ozbiljan izazov, Kikinđani su svesni da uz maksimalnu motivaciju i zajedništvo mogu da dođu do bodova i na ovom gostovanju. Utakmica sa Slobodom ujedno je i prilika da se pokaže karakter ekipe i da se potvrdi da je cilj OFK Kikinde da u ovoj sezoni zauzme značajno mesto na tabeli Srpske lige Vojvodina. Utakmica počinje od 16 sati i 30 minuta.

U četvrtom kolu Vojvođanske fudbalske lige „Istok“ ljubitelje fudbala očekuju zanimljivi okršaji. Na svom terenu, ruskoselska Crvena zvezda ugostiće ekipu Radničkog iz Zrenjanina. Domaćin će nastojati da pred svojim navijačima potvrdi dobru formu i dođe do novih bodova, dok Zrenjaninci u Ruskom Selu vide priliku da poprave dosadašnji učinak i pokažu da se s pravom nalaze u gornjem delu tabele. Posebnu pažnju privlači i komšijski derbi – u Novim Kozarcima Sloboda će dočekati Kozaru iz Banatskog Velikog Sela. Derbiji uvek donose dodatnu dozu neizvesnosti i rivaliteta, pa se očekuje tvrda i borbena utakmica, u kojoj će svaka greška moći da odluči ishod.

Utakmice četvrtog kola Područne lige Zrenjanin donose nova iskušenja za klubove iz našeg kraja. U Boki Naftagas će ugostiti ekipu Vojvodine iz Bašaida, a domaći teren mogao bi da bude značajna prednost za tim iz Boke. Tim iz Bašaida ipak, ne dolazi sa belom zastavom – žele da pokažu da mogu da iznenade i na teškim gostovanjima. U Mokrinu se očekuje zanimljiv susret: domaća Delija dočekaće Banat iz Čente. Biće to duel dve ekipe sa velikim ambicijama, a ublika svakako očekuje atraktivan fudbal i borbu za svaki bod. Prednost domaćeg terena u ovom kolu imaće i fudbaleri Poleta iz Nakova, koji će ukrstiti koplja sa Lehelom iz Mužlje. Polet nastoji da iskoristi poznati teren i podršku navijača, dok gosti stižu spremni da pokažu da se mogu suprotstaviti i u gostima. Još jedan zanimljiv duel biće odigran u Banatskoj Topoli, gde će snage odmeriti Napredak i 2. Oktobar iz Kumana. Oba tima žele da poprave bodovni saldo, pa se očekuje tvrda utakmica u kojoj nijanse mogu odlučiti pobednika.