Osnovne škole u Kikindi dočekale 450 novih đaka prvaka

Za 450 prvaka sa teritorije Kikinde danas je počela nova školska godina. Sedam gradskih i devet seoskih osnovnih škola dočekalo je mališane spremno, sa urednim učionicama i pripremljenim đačkim klupama. Uzbuđenje i radoznalost na licima dece mogli su se videti već na školskom pragu, dok su ulazili u školu držeći roditelje za ruke i upoznajući nove drugare. OŠ „Vasa Stajić“ bogatija je za 47 đaka prvaka.

-„ Novina u našem sistemu je uvođenje pripremne predškolske grupe u zgradi škole, što smatram korisnim, jer će mališanima olakšati privikavanje na školske obaveze“, istakla je Marijana Rakin, direktorica OŠ „Vasa Stajić“.

Osnovna škola „Đura Jakšić“ spremno je dočekala 35 đaka prvaka, nešto manje nego prethodne godine.

-„ Trudimo se svake godine da mališanima obezbedimo što bolje uslove, pa smo sređivali učionice i ormariće, kako deca ne bi morala da nose teške školske torbe,“ naglasila je Biljana Šimon, direktorica OŠ „Đura Jakšić”.

Lokalna samouprava i ove godine obezbedila je sve što je potrebno za nesmetan početak nastave – besplatne udžbenike, školski pribor i opremu za fizičko vaspitanje, za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno sedam miliona dinara. Kao i svake godine prvog septembra, gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan zajedno sa Tihomirom Farkašem, članom Gradskog veća za obrazovanje, obišao je prvake i poželeo im srećan i uspešan početak školske godine.

-„ Kroz kontinuirana ulaganja u obrazovanje i unapređenje školske infrastrukture, želimo da istaknemo da lokalna samouprava obrazovanje vidi kao jedan od svojih najvažnijih prioriteta. Naš cilj je da deci i nastavnicima obezbedimo optimalne uslove za učenje i rad, čime doprinosimo kvalitetnijem obrazovnom sistemu,” poručio je gradonačelnik Bogdan. Nadovezao se Tihomir Farkaš, član Gradskog veća.

– „Prostorije za vrtićke grupe sada su opremljene u školama „Žarko Zrenjanin“, „Đura Jakšić“ i „Vasa Stajić“. Ovo smatramo odličnim primerom unapređenja uslova za najmlađe, a roditelji su nam potvrdili da su zadovoljni novim prostorima. Završeni radovi omogućili su nam da budemo među retkim lokalnim samoupravama bez problema pri upisu u Predškolsku ustanovu.“

Farkaš dodaje da je putem medija uputio poziv roditeljima da se svi koji imaju problema ili čija deca još nisu raspoređena jave u Predškolsku ustanovu „Dragoljub Udicki“, gde će dobiti sve potrebne informacije. U skladu sa željama i potrebama roditelja, u narednom periodu razmatra se mogućnost formiranja jaslene grupe u vrtiću „Jelenko“, sve prema normativima propisanim od strane Ministarstva.