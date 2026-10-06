Pedeset sedam godina OŠ „6. oktobar“: Podrška deci iz celog severnog Banata

Osnovna škola „6. oktobar“ u Kikindi obeležava 57 godina rada. Od osnivanja 1969. godine do danas ustanova je razvijala i proširivala podršku deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, a danas je jedina osnovna škola te vrste na području Severnobanatskog okruga.

Školu trenutno pohađa 51 učenik, dok je delovanjem Resursnog centra obuhvaćeno još oko 130 dece kojoj je potrebna defektološka podrška. Rad Resursnog centra nije ograničen samo na Kikindu, već obuhvata područje celog Severnobanatskog okruga i podrazumeva saradnju sa decom, roditeljima, nastavnicima i obrazovnim ustanovama.

OŠ „6. oktobar“ status resursnog centra dobila je 2022. godine odlukom Ministarstva prosvete, čime je njena stručna podrška postala dostupna i deci iz drugih lokalnih samouprava severnog Banata. Time je višedecenijski rad škole proširen i na pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju učenika koji nastavu pohađaju u redovnom obrazovnom sistemu.

U radu se primenjuju i savremene asistivne tehnologije. Od prošle godine deo aktivnosti je humanoidni robot Voli, namenjen podsticanju komunikacije, socijalne interakcije i drugih veština kod dece. Kikindski Resursni centar nalazi se i na listi centara koji raspolažu ovom vrstom tehnologije.

Jedan od izazova sa kojima se zaposleni danas susreću jeste sve veći broj dece sa kompleksnijim smetnjama, zbog čega je potrebno kontinuirano prilagođavanje nastavnih metoda i stručnog rada. Istovremeno, škola raspolaže stručnim kadrom, a saradnju razvija i sa srednjim školama kako bi učenici kojima je podrška potrebna imali što bolje uslove za nastavak obrazovanja i uključivanje u društvo.

Sa 57 godina iskustva, OŠ „6. oktobar“ danas tako objedinjuje osnovno obrazovanje i vaspitanje svojih učenika sa znatno širom ulogom Resursnog centra, čija podrška stiže do dece, porodica i škola širom severnog Banata.