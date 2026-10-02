Oktobarski repertoar Narodnog pozorišta donosi premijeru i šest predstava

Oktobar u Narodnom pozorištu donosi šest predstava na matičnoj sceni, kao i gostovanje u Kumanama. Mesec otvara premijera predstave „O anatomiji ljudske duše“ Miroslava Benke, koja će biti izvedena 10. oktobra od 20 časova. Prve dve reprize zakazane su za 13. i 27. oktobar. Publiku 17. oktobra očekuje komedija „Savršen partner“ Mira Gavrana, u režiji Tijane Vasić, dok su 20. oktobra na programu „Oblaci“ Nine Plavanjac, u režiji Stevana Bodrože. Do kraja meseca biće izvedene još dve predstave. „Srbija ALL INCLUSIVE“ Vladimira Đurđevića, u režiji Marka Misirače, igra se 24. oktobra, a 31. oktobra repertoar zatvara „Džepovi puni kamenja“ Meri Džons, u režiji Rastislava Ćopića. Narodno pozorište gostovaće i u Kumanama, u okviru manifestacije „Dani Laze Telečkog“. Predstava „Pidžama za šestoro“ Marka Kamoletija, u režiji Olje Đorđević, biće izvedena 16. oktobra od 20 časova.