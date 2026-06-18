Pčelarima dostupne subvencije od 1.000 dinara po košnici za 2026. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za ostvarivanje podsticaja u pčelarstvu po košnici pčela za 2026. godinu. Zahtevi se podnose od 15. juna do 15. jula, isključivo elektronskim putem preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Pravo na subvencije imaju pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i imaju aktivan status. Neophodno je da su obnovili registraciju za tekuću godinu, prijavili pčelinja društva i HID broj, kao i da su košnice obeležene i registrovane u Centralnoj bazi podataka.

Podsticaj iznosi 1.000 dinara po košnici, a može se ostvariti za najmanje 20 i najviše 1.000 košnica pčela. Ministar poljoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je podrška pčelarstvu jedan od važnih segmenata agrarne politike Srbije. Prema njegovim rečima, pčelarstvo nema značaj samo kroz proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda, već i kroz nezamenljivu ulogu pčela u oprašivanju biljaka i očuvanju biodiverziteta, što direktno utiče na prinose brojnih poljoprivrednih kultura. Glamočić je pozvao sve pčelare koji ispunjavaju propisane uslove da blagovremeno podnesu zahteve i iskoriste mogućnost ostvarivanja podsticaja. Kako je naveo, cilj je da se domaćim pčelarima obezbedi dodatna sigurnost u proizvodnji, očuvanje pčelinjeg fonda i uslovi za dalje unapređenje konkurentnosti na tržištu. Dodatne informacije o javnom pozivu dostupne su na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja i platformi eAgrar.