Pojačana kontrola saobraćaja do 2. avgusta: Fokus na alkohol, psihoaktivne supstance i prevoz dece

Na području koje pokriva Policijska uprava Kikinda tokom prethodnog dana nije bilo zabeleženih nezgoda, dok se na putevima u Srbiji dogodilo 96 saobraćajnih nezgoda, u kojima nije bilo poginulih, a povređeno je 50 lica.

Od 30. jula do 2. avgusta sprovodi se VIII centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena prvenstveno na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, kao i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.



Policija apeluje na sve učesnike da poštuju saobraćajne propise, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih supstanci koje utiču na pažnju i sposobnost reagovanja, kao i da brzinu prilagode uslovima na putu.

Posebno se podseća na obavezu korišćenja sigurnosnog pojasa i pravilnog prevoza dece, uz upotrebu odgovarajućeg bezbednosnog sedišta ili podmetača, u skladu sa uzrastom, visinom i težinom deteta.

Odgovorno ponašanje svakog učesnika je jedan od ključnih uslova za bezbednije puteve.