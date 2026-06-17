Pokrajina finansira obnovu saobraćajnica u Kikindi sa 70 miliona dinara

Za rehabilitaciju kolovoza u ulicama Stevana Sremca, Stevana Sinđelića, Vojvode Putnika i Vojvode Mišića obezbeđena su sredstva u iznosu od 70 miliona dinara putem Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

-„ Sama važnost oko toga govori da su dve ulice posebno prometne i posebno opterećene saobraćajem – Vojvode Putnika i Vojvode Mišića. Vojvode Putnika delom prolazi kroz širi centar grada, tu je gradska pijaca, Ekonomsko-trgovinska škola, i dalje nastavak ka drugom rejonu. Sa druge strane i ulice Stevana Sremca i Stevana Sinđelića predstavljaju tranzit i opterećene su teretnim i putničkim saobraćajem i duže vrme izisikivale potrebu za rehabilitacijom kolovoza i ova sredstva će biti namenjena u te svrhe,” izjavio je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.