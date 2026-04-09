Pokrajinski sekretarijat podržao Tehničku školu sa 3,3 miliona dinara za potrebe savremenog sistema za detekciju požara

Uvođenjem savremenog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara, Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ napravila je značajan iskorak kada je reč o bezbednosti boravka u ovoj obrazovnoj ustanovi. Novi sistem omogućava brzo reagovanje u slučaju pojave dima ili vatre, čime se rizici svode na minimum, a zaštita učenika i zaposlenih podiže na daleko viši nivo. Savremena centrala opremljena je displejom i povezana sa unapred definisanim brojevima telefona, čime je omogućeno pravovremeno obaveštavanje o mogućoj pojavi požara. Realizacija ovog projekta finansirana je sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, koji je izdvojio 3,3 miliona dinara.
-„ Mi smo jesenas dobili sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje u iznosu od 3 miliona i 350 hiljada dinaara za ugradnju automatskog sistema za otkrivanje i dojavu požara. Raodovi su započeti pred Novu godinu, završeni su 16. februara, sad još malo doterujemo, pravimo procedure kako zaposleni da se ponašaju u tim situacijama, a kako učenici. U prethodnom periodu uvežbalavali smo evakuaciju u slučaju zemljotresa, a sada za evakuaciju u slučaju požara. Potrebna su 4 minuta da učenici i zaposleni napuste zgradu. Sistem se sastoji od 150 automatskih detektora požara i ima još 20 ručnih, 20 sirena je ugrađeno, pokriven je čitav prostor škole od 4.000 kvadratnih metara,” izjavila je Milanka Halilović, direktorica škole.
Postavka kosog krova takođe je jedno od planiranih rešenja zbog problema sa prokišnjavanjem. Tehničku školu trenutno pohađa 680 učenika.