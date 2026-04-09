Pokrajinski sekretarijat podržao Tehničku školu sa 3,3 miliona dinara za potrebe savremenog sistema za detekciju požara

Uvođenjem savremenog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara, Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ napravila je značajan iskorak kada je reč o bezbednosti boravka u ovoj obrazovnoj ustanovi. Novi sistem omogućava brzo reagovanje u slučaju pojave dima ili vatre, čime se rizici svode na minimum, a zaštita učenika i zaposlenih podiže na daleko viši nivo. Savremena centrala opremljena je displejom i povezana sa unapred definisanim brojevima telefona, čime je omogućeno pravovremeno obaveštavanje o mogućoj pojavi požara. Realizacija ovog projekta finansirana je sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, koji je izdvojio 3,3 miliona dinara.

-„ Mi smo jesenas dobili sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje u iznosu od 3 miliona i 350 hiljada dinaara za ugradnju automatskog sistema za otkrivanje i dojavu požara. Raodovi su započeti pred Novu godinu, završeni su 16. februara, sad još malo doterujemo, pravimo procedure kako zaposleni da se ponašaju u tim situacijama, a kako učenici. U prethodnom periodu uvežbalavali smo evakuaciju u slučaju zemljotresa, a sada za evakuaciju u slučaju požara. Potrebna su 4 minuta da učenici i zaposleni napuste zgradu. Sistem se sastoji od 150 automatskih detektora požara i ima još 20 ručnih, 20 sirena je ugrađeno, pokriven je čitav prostor škole od 4.000 kvadratnih metara,” izjavila je Milanka Halilović, direktorica škole.