Pomovisana knjiga ,,Invalid-skripta o moždanom udaru, sportu i rokenrolu”

Svojevrsna autobiografija Gorana Mikulića iz Plandišta, promocija knjige ,,Invalid-skripta o moždanom udaru, sportu i rokenrolu” održana je u kikindskom Kulturnom centru. Nekada novinar, autor se sticajem životnih okolnosti ponovo vratio pisanoj reči i utkao deo preživljene traume u knjizi koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

U knjizi Gorana Mikulića ,,Invalid-skripta o moždanom udaru, sportu i rokenrolu” ispisani su autobiografski redovi preživljene bolesti koja je u Srbiji na vrhu lestvice po smrtnosti. Život mu se, priča autor, nakon moždanog udara, promenio iz korena. Ličnu traumu pretočio je u knjigu u želji da javnost više sazna o pošasti koja ne bira pol.

Mikulić se pre bolesti bavio završnim radovima u građevinarstvu, ali je sudbina htela da ga vrati prvoj ljubavi-novinarstvu I tako se pred kikindskom publikom našla svojevrsna ispovest čoveka koji je preživeo moždani udar.

Književno veče autor je održao na poziv predsednika Sindikalne organizacije penzionera, Radovana Subina, koji je smatrao da Mikulićevo životno iskustvo treba da se čuje i na severu Banata.

Veče je upriličila i samouka slikarka Irena Galešev, prvom samostalnom izložbom slika.