Povećan broj saobraćajnih nezgoda, apel vozačima na odgovorno ponašanje

Na putevima u Republici Srbiji tokom prethodnog dana dogodila se ukupno 91 saobraćajna nezgoda. U tim udesima jedna osoba je izgubila život, dok je 28 učesnika u saobraćaju zadobilo povrede.

Na području Policijske uprave Kikinda evidentirane su dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice povređeno.

Iz policije upozoravaju da alkohol i vožnja ne idu zajedno, jer čak i minimalna količina alkohola u krvi značajno utiče na psihofizičke sposobnosti vozača. Pod dejstvom alkohola dolazi do usporenih reakcija, smanjene koncentracije, suženog vidnog polja i lažnog osećaja samopouzdanja, zbog čega vozači kasnije uočavaju opasnost i češće donose rizične odluke.

Takođe se ističe da i mala količina alkohola produžava zaustavni put vozila i povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode, a sa porastom koncentracije alkohola raste opasnost za sve učesnike u saobraćaju – vozače, putnike, pešake i ostale.

Vožnja pod dejstvom alkohola i dalje je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Zbog toga policija apeluje na vozače da, ukoliko su konzumirali alkohol, ne sedaju za volan, već da izaberu bezbednu alternativu.

Iz Policijske uprave Kikinda poručuju da je bezbednost u saobraćaju zajednička odgovornost i svim građanima žele sigurno i bezbedno učešće u saobraćaju.