Povređena žena na električnom biciklu

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 12.30 časova dogodila u Svetosavskoj ulici, jedna žena zadobila je povrede glave u predelu levog oka.

Do nezgode je, prema nezvaničnim informacijama, došlo kada je sivi putnički automobil marke ,,reno clio” kikindskih registarskih oznaka u nameri da se parkira i skrene desno udario ženu koja se kretala eletričnim biciklom, takođe, sa desne strane. Na lice mesta ubrzo je stigla Hitna pomoć koja je odvezla povređenu u bolnicu, kao i policija koja je obavila uviđaj.