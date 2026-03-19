Pravilno zbrinjavanje ambalaže pesticida ključ je zaštite životne sredine

Primena pesticida postala je standard u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ali sa sobom nosi i odgovornost pravilnog postupanja sa otpadom koji nastaje nakon njihove upotrebe. Posebnu pažnju zahteva ambalaža u kojoj su sredstva za zaštitu bilja bila upakovana, jer i nakon pražnjenja može sadržati ostatke hemikalija opasnih po okolinu. Zbog toga je neophodno da poljoprivredni proizvođači primenjuju preporučene mere, koje podrazumevaju ispiranje ambalaže odmah nakon upotrebe, njeno pravilno skladištenje, kao i predaju ovlašćenim operaterima za sakupljanje i reciklažu.

-„ Savremena poljoprivreda itekako može da šteti životnoj sredini, ukoliko se na pravilan način upotrebljava ne samo na pravilan način da se upotrebljavaju sredstva za zaštitu bilja u samoj poljoprivrednoj proizvodnji, nego i upravljanje ambalažom, od sredstava za zaštitu bilja. Upravo zbog toga Sekretarijat za zaštitu živitne sredine u dogovoru sa PSS Kikinda drugu godinu za redom organizuje akciju sakupljanja ambalaže od upotrebljenih sredstava za zaštitu bilja pa bih tako skrenula pažnju svim poljopriverdnim proizvođačima jer sezona upravo počinje na poljima, da svu ambalažu koju imaju, privremeno zbrinu i sačekaju termin zakazan za 7. jul 2026., kada će biti obuhvaćeno svih deset naseljenih mesta na sedam lokacija kao i prethodne godine. Još jedan apel za sve proizvođače da svu ambalažu od upotrebljenih sredstava za zaštitu bilja na pravilan i bezbedan način najpre, ttrostruko isperu, a zatim zbrinu, odnosno privremeno odlože da bi kasnije predali operaterima za dozvolu za upravljanje ovog vrsta opasnog otpada,” navela je Miroslava Narančić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine GU Kikinda.

Odgovorno upravljanje ambalažom sredstava za zaštitu bilja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i sprečavanju zagađenja. Sve veća svest među proizvođačima o značaju pravilnog odlaganja otpada pokazuje da se savremena poljoprivreda ne zasniva samo na povećanju proizvodnje, već i na brizi o životnoj sredini i zdravlju budućih generacija.