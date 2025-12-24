Prvi rebalans budžeta moguće rešenje za rekonstrukciju krova u Kulturno-sportskom centru „Jezero”

Rekonstrukcija Kulturno-sportskog centra „Jezero“ nameće se kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih prioriteta u Kikindi, s obzirom na njegov značaj za sportski i kulturni život grada. Na ovu temu govorilo se i na 14. sednici Skupštine grada, gde je ukazano na potrebu da se što pre pronađe održivo finansijsko rešenje za sanaciju krova i dalje unapređenje objekta. Kako je istaknuto tokom zasedanja, Grad Kikinda je već finansirao izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju čelične konstrukcije krova, što predstavlja ključni preduslov za pokretanje radova. Time su stvoreni osnovi da se, čim se obezbede sredstva, započne sa konkretnim zahvatima na objektu koji godinama trpi posledice dotrajalosti. Jedna od ideja koja je izneta odnosi se na korišćenje sredstava od prodaje bivšeg gradskog odmarališta u Prčnju. Plan je da se novac dobijen tom prodajom, kroz prvi rebalans gradskog budžeta, preusmeri upravo na rekonstrukciju Kulturno-sportskog centra „Jezero“. Takav potez omogućio bi da se postojeći resursi iskoriste za rešavanje problema koji direktno utiče na kvalitet javnih sadržaja u gradu.

-„ Slažem se, to je jedan od gorućih problema u gradu. Grad je finansirao projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju čelične konstrukcije krova KSC „Jezero” i planiramo da, prvim rebalansom, jer je dogovor da novac od prodaje odmarališta u Prčnju, da prvim rebalansom se, kad budemo imali projekat, jer ne možete da planirate bez projekta, da se prvim rebalansom to preusmeri na sanaciju,” istakao je Dejan Pudar, pomoćnik gradonačelnika Kikinde.