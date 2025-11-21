Radovan Subin život je posvetio kuvanju

Za kulinarstvo kažu da je potreban talenat, poseban osećaj u odmeravanju začina i kvalitetni sastojci za kuvanje. Baš to je opredelilo Kikinđana Radovana Subina da život posveti kuvanju, zahvaljujući kojem je proputovao celu Evropu, a autor je i knjige ,,Zlatnom varjačom po svetu”.

Radovan Subin iz Kikinde već 20 godina važi za jednog od vrsnih kuvara. Da će mu gastronomija biti velika ljubav nije imao dilemu, još dok je radio kao trgovac u nekadašnjoj Robnoj kući Beograd. Kada ne kuva, obilazi brojne gastronomske manifestacije širom zemlje i inostranstva, među kojima je i ,,Guščijada” u Ostojićevu.

U knjizi ,,Zlatnom varjačom po svetu” Subin je ispisao 22 recepta i desetak anegdota, opisao svoja gastronomska putovanja po celoj Evropi, a kako kaže, najvažnije mu je što je upoznao velikane gastronomije.

Za prave kulinare, svaka gastronomska manifestacija je jvažan događaj, razmena iskustava sa kolegama i sticanje novih znanja, jer bez toga, tvrdi naš sagovornik, nema ni dobrog zalogaja.