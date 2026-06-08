September 15, 2026
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Radovi na mreži ove sedmice: Banatsko Veliko selo i Kikinda bez struje

TV Kikinda03 mins

Zbog planiranih radova na elektrčnoj mreži u utorak 9. juna i sredu 10. juna od 08:00 do 12:00 časova bez struje će ostati sledeće ulice u Banatskom Velikom selu:

  • neparna strana Omladinske ulice,
  • Ulica Sime Šolaje od Petra Kočića do Srpskih ratnika
  • i Ulica Srpskih ratnika od Sime Šolaje do Ive Lole Ribara.

U sredu, 10. juna, i pojedine ulice u Kikindi ostaće bez električne energije u periodu od 08:30 do 11:30 časova, uključujući i:

  • Ulicu Jove Jovanovića Zmaja od Miloša Velikog do Mihajla Pupina
  • Uglješe Terzina od Mihajla Pupina do Kosovske
  • Uglješe Terzina od Vuka Karadžića do Ive Lole Ribara
  • Miloša Ostojina od Miloša Velikog do Kosovske
  • Kosovsku od Uglješe Terzina do Miloša Ostojina
  • Ive Lole Ribara od Jove Jovanovića Zmaja do Miloša Ostojina
  • Vuka Karadžića, neparnu stranu od Braće Tatića do Njegoševe
  • Vuka Karadžića parna strana od Uglješe Terzina do Njegoševe

Isključenja u Kikindi planiraju se i za četvrtak, 11. jun od 08:30: do 12:30 i to u:

  • Ulici Jove Jovanovića Zmaja, brojevi 134, 134a,144 i 144a
  • Ulici Jove Jovanovića Zmaja neparna strana od Mihajla Pupina do Jove Jovanovića Zmaja k.br 149
  • Mihajla Pupina od Jove Jovanovića Zmaja do Velikog bedema
  • Miloša Ostojina od Mihajla Pupina do Kosovske
  • Njegoševoj od Partizanske do Vuka Karadžića
  • Braće Subotički od Mihajla Pupina prema Partizanskoj (do k.br.44)
  • Toze Marković od Mihajla Pupina prema Partizanskoj (do k.br.118)
  • Ive Lole Ribara od Miloša Ostojina do Toze Markovića
  • u Kosovskoj ulici od Miloša Ostojina do Toze Markovića
  • i u Bloku 35.

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