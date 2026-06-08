Radovi na mreži ove sedmice: Banatsko Veliko selo i Kikinda bez struje

Zbog planiranih radova na elektrčnoj mreži u utorak 9. juna i sredu 10. juna od 08:00 do 12:00 časova bez struje će ostati sledeće ulice u Banatskom Velikom selu:

neparna strana Omladinske ulice,

Ulica Sime Šolaje od Petra Kočića do Srpskih ratnika

i Ulica Srpskih ratnika od Sime Šolaje do Ive Lole Ribara.

U sredu, 10. juna, i pojedine ulice u Kikindi ostaće bez električne energije u periodu od 08:30 do 11:30 časova, uključujući i:

Ulicu Jove Jovanovića Zmaja od Miloša Velikog do Mihajla Pupina

Uglješe Terzina od Mihajla Pupina do Kosovske

Uglješe Terzina od Vuka Karadžića do Ive Lole Ribara

Miloša Ostojina od Miloša Velikog do Kosovske

Kosovsku od Uglješe Terzina do Miloša Ostojina

Ive Lole Ribara od Jove Jovanovića Zmaja do Miloša Ostojina

Vuka Karadžića, neparn u stran u od Braće Tatića do Njegoševe

Vuka Karadžića parna strana od Uglješe Terzina do Njegoševe

Isključenja u Kikindi planiraju se i za četvrtak, 11. jun od 08:30: do 12:30 i to u: