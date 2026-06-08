Radovi na mreži ove sedmice: Banatsko Veliko selo i Kikinda bez struje

Zbog planiranih radova na elektrčnoj mreži u utorak 9. juna i sredu 10. juna od 08:00 do 12:00 časova bez struje će ostati sledeće ulice u Banatskom Velikom selu:
- neparna strana Omladinske ulice,
- Ulica Sime Šolaje od Petra Kočića do Srpskih ratnika
- i Ulica Srpskih ratnika od Sime Šolaje do Ive Lole Ribara.
U sredu, 10. juna, i pojedine ulice u Kikindi ostaće bez električne energije u periodu od 08:30 do 11:30 časova, uključujući i:
- Ulicu Jove Jovanovića Zmaja od Miloša Velikog do Mihajla Pupina
- Uglješe Terzina od Mihajla Pupina do Kosovske
- Uglješe Terzina od Vuka Karadžića do Ive Lole Ribara
- Miloša Ostojina od Miloša Velikog do Kosovske
- Kosovsku od Uglješe Terzina do Miloša Ostojina
- Ive Lole Ribara od Jove Jovanovića Zmaja do Miloša Ostojina
- Vuka Karadžića, neparnu stranu od Braće Tatića do Njegoševe
- Vuka Karadžića parna strana od Uglješe Terzina do Njegoševe
Isključenja u Kikindi planiraju se i za četvrtak, 11. jun od 08:30: do 12:30 i to u:
- Ulici Jove Jovanovića Zmaja, brojevi 134, 134a,144 i 144a
- Ulici Jove Jovanovića Zmaja neparna strana od Mihajla Pupina do Jove Jovanovića Zmaja k.br 149
- Mihajla Pupina od Jove Jovanovića Zmaja do Velikog bedema
- Miloša Ostojina od Mihajla Pupina do Kosovske
- Njegoševoj od Partizanske do Vuka Karadžića
- Braće Subotički od Mihajla Pupina prema Partizanskoj (do k.br.44)
- Toze Marković od Mihajla Pupina prema Partizanskoj (do k.br.118)
- Ive Lole Ribara od Miloša Ostojina do Toze Markovića
- u Kosovskoj ulici od Miloša Ostojina do Toze Markovića
- i u Bloku 35.