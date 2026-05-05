Saobraćajna policija nastavlja pojačane kontrole zbog veće bezbednosti na putevima

Na teritoriji Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda, dok su na nivou Republike Srbije zabeležene ukupno 92 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 50 lica. U istom periodu završena je peta centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je, tokom prvomajskih praznika, sprovedena na teritoriji cele zemlje od 30. aprila do 3. maja. Cilj akcije bio je povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, kao i smanjenje broja prekršaja i potencijalno rizičnih situacija na putevima. Tokom trajanja kontrole otkriveno je ukupno 24.359 saobraćajnih prekršaja, što pokazuje da je i dalje prisutno nepoštovanje saobraćajnih propisa u značajnom broju slučajeva. Najviše sankcija izrečeno je zbog prekoračenja dozvoljene brzine – čak 16.228 vozača. Posebno se ističe podatak da je 1.900 vozača kažnjeno zbog prekoračenja brzine u zonama pešačkih prelaza, gde je bezbednost najugroženija i gde se očekuje maksimalan oprez. Pored toga, iz saobraćaja je isključeno 1.239 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što predstavlja posebno težak prekršaj i visok rizik po bezbednost. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavljeno je da će se i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim i ciljanim kontrolama saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima, sa jasnim ciljem unapređenja ukupne bezbednosti i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i stradalih. Istovremeno se upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju da dosledno poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu i ne upravljaju vozilom pod uticajem alkohola ili drugih nedozvoljenih supstanci, kako bi se očuvala bezbednost svih građana.