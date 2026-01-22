Saobraćajna policija upozorava: Pazite na najmlađe učesnike u saobraćaju

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji zabeleženo je 77 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene 33 osobe, što još jednom ukazuje na potrebu za dodatnim oprezom svih učesnika u saobraćaju. Početak drugog polugodišta školske godine dodatno pojačava odgovornost, naročito kada je reč o bezbednosti dece, koja se u ovom periodu u većem broju kreću ulicama na putu do škole i nazad. Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju roditelje, ali i sve vozače, da je bezbednost najmlađih apsolutni prioritet. Poseban akcenat stavlja se na pravilno prevoženje dece u vozilima, jer upotreba propisanih dečijih sedišta nije samo zakonska obaveza, već i najvažnija mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode. Pravilno izabrano i ispravno postavljeno dečije sedište značajno smanjuje rizik od povreda i može spasiti život. Saobraćajna policija upućuje i snažan apel vozačima da budu posebno pažljivi u zonama škola i vrtića. Nepropisno parkiranje i zaustavljanje, naročito na pešačkim prelazima ili blokiranjem trotoara, direktno ugrožava decu i smanjuje njihovu vidljivost, čime se povećava opasnost od nezgoda. Upravo u tim delovima grada neophodno je poštovati saobraćajnu signalizaciju i propise, kao i prilagoditi brzinu uslovima na putu. U narednom periodu najavljene su pojačane kontrole poštovanja saobraćajnih propisa u zonama obrazovnih ustanova, sa ciljem da se dodatno unapredi bezbednost dece i smanji broj saobraćajnih nezgoda. Nadležni ističu da je odgovorno ponašanje svakog pojedinca ključno za stvaranje sigurnog okruženja za najmlađe učesnike u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije poručuju da bezbedno detinjstvo počinje savesnim i odgovornim ponašanjem svih nas u saobraćaju, uz želju da se svi učesnici na putevima kreću bezbedno i bez incidenata.