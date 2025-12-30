Specijalisti otorinolaringologije dr Zoltanu Antalu uručeno najviše gradsko priznanje

Specijalisti otorinolaringologije, dr Zoltanu Antalu, uručena je Nagrada grada Kikinde, najviše gradsko priznanje, za sveobuhvatan i dugogodišnji doprinos razvoju grada, izuzetnu stručnost u radu i nesebičnu posvećenost lekarskom pozivu. Godišnje priznanje dodeljeno mu je povodom obeležavanja Dana grada Kikinde, kada se tradicionalno odaje poštovanje pojedincima i kolektivima koji su svojim radom ostavili snažan i trajan trag.

-„ Nisam neki govornik, ali čast mi je da sam nagrađen među ovim mladim ljudima koji su zaista i zaslužili sve pohvale. Radimo dokle se može, znate svi da sam već četiri godine u penziji, ali nažalost, novi kadrovi još nisu stigli i ja se nadam da ćemo popuniti tu prazninu pa ćemo doprineti unapređenju zdravlja. Hvala svim dobrim ljudima,” izjavio je dr Antal.

U oblasti sporta posebno priznanje dodeljeno je Slobodanu Bokaniću Bodi (posthumno). Priznanje u oblasti sporta „Nika Mirkov“ zavredili su plivač Aleksa Kockar i džudista Nemanja Milić, dok je posebno priznanje ponelo i Kikindsko konjičko udruženje „Banat“. Priznanje u oblasti zdravstva „Dr Ranko Petrović“, posthumno, namenjeno je dr Branislavi Manevskoj, a identično priznanje ponela je i Ljubica Stanarević. Posebno priznanje ponelo je i DVD Sajan za izuzetne rezultate u oblasti dobrovoljne zaštite od požara. Branislav Čubrilo Rus laureat je priznanja „Jovan Ćirilov“ u oblasti kulture, kao i Narodna biblioteka „Jovan Popović“. Posebno priznanje u oblasti kulture ponela je Senka Udicki, dok je Ingrida Vojvodić Crnomarković ponela priznanje u oblasti obrazovanja „Dr Pavle Kenđelac“. Identično priznanje zaslužila je i Dara Beloš. Posebno priznanje za požrtvovan, plemenit i odgovoran rad sa decom i mladima uručeno je protojereju Nikoli Miškoviću. Stojanu Bogosavljevu dodeljeno je priznanje u oblasti humanitarnog rada „Melanija Nikolić Gajčić“, dok su priznanje u oblasti privrede „Mihailo Bon“ dobili Zeleni dragstor i kompanija Jaffa d.o.o. Galerija 4 fotografije Pogledaj sve







-„ Neka nam ovaj Dan grada bude podstrek da nastavimo zajedno još odlučnije i složnije, da čuvamo ono što smo nasledili, da mudro radimo i da poput onih čiji nas pogledi danas okružuju imamo samo jednu želju – da našim potomcima ostavimo bolju, lepšu, snažniju i uspešniju Kikindu,” istakao je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.