STARI ZANAT: Stolarski alat još u dečijim rukama do sopstvene stolarske radnje “Mahagoni varoš”

“Mahagoni vašor” je stolarska radionica u kojoj vredno stvara unikatne drvene predmete Tihomir Kiš, Kikinđanin. Radionicu je otvorio pre pet godina, ali ako se vratimo ne tako daleko u prošlost, posmatrajući njegovo detinjstvo, moglo se pretpostaviti da će jednog dana, upravo stolarski zanat biti njegovo primarno zanimanje.

– Tata je radio na drvari, a ujak je bio stolar. Uvek sam odlazio kod njega u radionicu,gledao ga, učio od njega. Tu sam I zavoleo stolarski zanat. Način da od drveta napraviš nešto svoje, sopstvenim rukama I kreativnošću. Od tate sam učio o kvalitetu drveta, naučio da prepoznam dobro drvo i kvalitet što je izuzetno bitno u ovom pozivu. Volim drvo, volim prirodu, prve mašine za obradu sam kupio već sa 18 godina. U mladosti sam se bavio i drugim stvarima, ali sada je ovo primarno zanimanje, priča nam Tihomir.

Ono što je Tihomira navelo na proizvodnju nameštaja je ljubav prema prirodnim materijalima. Iako radi I sa ivericom, jer je to način da se bude prisutan na tržištu, ipak smatra da je nameštaj od punog kvalitetnog drveta nešto što je vredno, što je kvalitet. Svaki komad napravljen u njegovoj radionici je unikat. Pomaže mu i brat, na daleko čuveni Tivadar Kiš, operski pevač, najpre oko ideja, logistike, promocije proizvoda.

– Da, moglo bi se reći da je ovo stari zanat u modernom dobu. Ja sam to oduvek voleo, još kao dete. Obrada drveta smiruje, I to volim da radim jer u suprotnom ne bih ni mogao time da se bavim. Postoji danas mnogo poslova od kojih se može dobro zarađivati, bolje zarađuju moleri, fasaderi, ali ja to ne volim. Zato sam izabrao drvo, kaže Tihomir.

Trenutno je cena sirovog drveta najveći problem koji utiče na formiranje cene krajnjeg proizvoda. Ono što je dobro je što ljubitelji kvalitetnog nameštaja, koji imaju novca ne pitaju za cenu ali je takvih ipak svega 20 posto. Najveće tržište male porodične zanatlijske radnje Marhagoni vašor je u Kikindi, ali dosta rade i za inostranstvo.

– Upravo radim kompletan nameštaj za jedan stan u Minhenu, dirigentu iz Mađarske. Kada sam počeo da radim I planirali smo da potpuno preuzmemo Mađarsko tržište ali nas je korona odvratila I usporila. Tada smo se više okrenuli lokalnom tj.domaćem tržištu. Imamo problem sa kvalitetotom drveta. Teško je nabaviti kvalitetno plemenito drvo, poput jasena, jalovine, bukovine.

Mahagoni varoš je prateći trendove uveo i proizvode u kombinaciji metala i drveta, to se danas dosta traži, stolovi, kapije. Kupcima je interesantno a i moderno je. Svaki komad je za sebe umetničko delo. Kupci su uglavnom po preporuci.

– Često me pitaju da li od ovog posla može da se živi. Niti živiš, niti preživljavaš, nešto između. Teško je u ovoj situaciju, ali uz neprestan rad može da se živi. Ja sam prošle i pretprošle godine možda imao 14 dana slobodno, ostalo je sve radno, svakog dana. I praznikom, i nedeljom. Ono što mi je najdraže što sam do sada napravio je orman koji sam za sebe pravio, i klub sto. Nema ničeg lepšeg nego kad poslužiš piće i kafu na stolu koji si sam stvorio, iskren je Tihomir.