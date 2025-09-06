Svi se udružuju protiv Srbije: Hrvatska i Slovenija potpisali vojni pakt, Bugarska sledeća!

Srbija se danas suočava sa istim onim izazovima koji su je pratili i devedesetih godina. Dok predsednik Aleksandar Vučić upozorava da se u regionu ubrzano grade vojni savezi usmereni protiv naše zemlje, u Zagrebu i Ljubljani svečano se potpisuju deklaracije o “saradnji” koje jasno pokazuju svoje pravo lice.

Za koga se to Hrvati i Slovenci naoružavaju? Protiv koga prave saveze? Odgovor je jasan – protiv Srbije.

Ponovljeni scenariji iz devedesetih

Vučić je jasno rekao, istorija nas uči da ovakvi savezi nikada nisu bili bezazleni. Kada su se tada okupljali protiv nas, imali su snažnu spoljašnju podršku, bili su organizovaniji i na kraju proterivali Srbe sa vekovnih ognjišta, iz Krajine, sa Kosova i Metohije, iz Bosne i Hercegovine.

Oni imaju snažnu zaleđinu u NATO Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas govorio o sklapanju vojnih saveza protiv Srbije što svakako nije laka stvar za nas jer "imamo negativna iskustva iz devedesetih". – I tada su se isti ti okupljali protiv nas, i bili su uspešniji i snažniji. Imali su jaču podršku spolja, bili mudriji, i na kraju su pobedili, zato što je za njih pobeda kada proteraju Srbe sa ognjišta u Krajini, na KiM, u BiH… Ono što sam video u Kini, to je da se svi pripremaju za nešto u budućnosti. I to vidite i u svim evropskim zemljama, naoružavaju se do maksimuma. Ovde u regionu ta vrsta formiranja višeslojnih osovina protiv Srbije, je veoma važna zato što se Srbija vidi kao faktor koji nije dovoljno poslušan, koji hoće da služi svojim interesima – naglasio je predsednik. Vučić je rekao da je Slovenija juče nedvosmisleno otkrila da se formiraju osovine protiv Srbije zbog situacije u BiH i na KiM. – Oni misle da imaju pravo da se mešaju u naše stvari na KiM. Kada pravite savez sa Hrvatima jasno je protiv koga ga pravite, nisu sigurno protiv Austrijanaca. Mi moramo da reagujemo trpeljivo, strpljivo i mirno, da jačamo svoje pozicije u svetu. Oni imaju snažnu zaleđinu u NATO, to će imati i u ovom drugom savezu. Očekuju da im se i Bugarska pridruži. I ne smemo biti slepi, slični savezi su pravljeni na istovetan način pred veliki rat. Moramo biti svesni nečijih namera, zato što ovo neko nije radio da bi jeo škampe, već da rade direktno protiv interesa srpskog naroda – rekao je predsednik.

Danas vidimo isti obrazac: okupljanje, potpisivanje, pozivanje na “regionalnu stabilnost”, dok se u pozadini jasno zna ko je meta. Srbija, jer nije dovoljno poslušna, jer želi da vodi sopstvenu politiku, jer neće da bude kolonija.

Hrvati uz teroriste OVK

Za portal 24sedam se oglasio Istoričar prof. dr Boris Stojkovski sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i prokomentarisao maliciozne planove država kojima smeta slobodarska politika Srbije!

– Geopolitička slika Balkanskog poluostrva se svakako menja, a Srbija tu treba da nađe svoje mesto. Okolnosti su vrlo kompleksne, ali ne i začuđujuće. Hrvatska je podršku albanskom faktoru pokazivala u poslednjih trideset godina u mnogo navrata. Njen odnos prema Kosovu i Metohiji verovatno to najbolje ilustruje, uključujući i podršku teroristima iz tzv. OVK, zatim konstantnu i direktnu potporu pokušajima da se na našoj teritoriji stvori lažna država Kosovo, i na kraju i ovaj vojni savez. On je usmeren ka svemu sem ka očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu i uopšte u Jugoistočnoj Evropi – navodi prof.dr Boris Stojkovski za naš portal.

Kako navodi državno i nacionalno jedinstvo je jedini odgovor neprijateljima naše države.

– Dodajmo svemu ovome krhku situaciju u Bosni i Hercegovini, i unutrašnje probleme koje Srbija, nimalo slučajno, ima upravo u istom trenutku, jasno je u kako se teškom položaju Srbija nalazi. Državno i nacionalno jedinstvo i crvene linije koje Srbija ima stoga treba da budu najsnažniji odgovor na ovaj vojni savez i na sve druge izazove – zaključuje on.

Savezi protiv Srbije

Slovenija i Hrvatska sada otvaraju “novo poglavlje saradnje”. Potpisuju dokumente koji obuhvataju vojno-tehničku saradnju, zajednički razvoj oružja i opreme, jačanje industrija. Ali iza te fasade krije se geopolitička poruka: stvara se osovina koja će imati podršku NATO-a i Zapada.

Na to se nadovezuje i najava da bi se Bugarska mogla pridružiti istom savezu.

Zar to ne podseća na vreme kada su se, pod parolom “mir i stabilnost”, pravile alijanse čiji je jedini cilj bio slabljenje Srbije?

Vučić za narod: Ovo su ključne poruke predsednika (FOTO) FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ Predsednik Vučić

Srbi su meta jer čuvaju slobodu

Srbija je danas jedina zemlja u regionu koja još ima snage da vodi samostalnu politiku. Zato i jeste meta. Jer ne pristajemo da se odričemo Kosova i Metohije.

Jer nećemo da pristanemo na poniženja i diktate sa strane.

Dok Hrvati i Slovenci govore o “odgovornosti za mir na Kosovu i u BiH”, jasno je da oni ne govore o miru, nego o pritisku na Srbe. Jer mir za njih znači Srbi u rezervatima, bez prava, bez zemlje, bez dostojanstva.

Predsednik Vučić upozorava da moramo biti strpljivi i mirni, ali i svesni onoga što se sprema. Ove deklaracije nisu potpisivane da bi se “jeli škampi”, već da bi se pravili planovi protiv interesa srpskog naroda.

Zato je vreme da Srbija nastavi da jača svoje kapacitete, da se povezuje sa pravim partnerima u svetu i da nikada više ne dozvoli da je iznenade.

Naša istorija nas obavezuje, jer znamo šta znači kada drugi kroje saveze i “mir” na naš račun.