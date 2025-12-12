Tehnička škola ,,Mihajlo Pupin” pobednik kviza ,,Moja Kikinda:otkrijmo gde živimo”

Koliko poznajemo grad u kojem živimo? O geografiji ili istoriji Kikinde mladi možda više znaju od svojih roditelja, zahvaljujući kvizu ,,Moja Kikinda:otkrijmo gde živimo”, čiji j idejni tvorac profesor Miroslav Grujić. Danas je u Kulturnom centru održano finale kviza koji je namenjen starijim osnovcima, i prvim razredima srednjih škola, a organizuje ga Kancelarija za mlade. Pobedu je odnela Tehnička škola ,,Mihajlo Pupin”.

O gradu u kojem živimo, učenici iz Kikinde uče detaljno već 11 godina I odmeravaju znanje na kvizu pod nazivom ,,Moja Kikinda:otkrijmo gde živimo”. Spremni su bili i učenici prvog razreda srednje Tehničke škole ,,Mihajlo Pupin”, a priprema je bila studiozna. To je pokazala I njihova pobeda I osvojeno prvo mesto na kvizu.

Drugo mesto pripalo j gimnazijalcima, a potom osnovnim školama Sveti Sava, odnosno Slavko Sodić. Privilegija da saznaju više o lokalnoj sredini iz brojnih oblasti mladi Kikinđani imaju zahvaljujući profesoru geografije, Miroslavu Grujiću, čija je ideja bila da se o Kikindi više zna iz brojnih oblasti.

Tokom 11 godina đacima je najteže bilo da nauče o onome što ih najmanje interesuje, a to je kako kaže profesor Grujić, privreda Kikinde, dok o geografiji i prirodnim pojavama vrlo brzo uče. Ove godine u kvizu je učestvovalo 13 ekipa, a četiri najbolje ekipe našle su se u finalu-Gimnazija ,,Dušan Vasiljev”, Tehnička škola ,,Mihajlo Pupin”, Osnovne škole ,,Sveti Sava” i ,,Slavko Rodić” iz Banatskog Velikog Sela.

Uz podršku lokalne samouprave za učenike i njihove mentore pripremljene su nagrade kao podsticaj i motiv đacima da nastave da uče i stiču znanja. Sve četiri škole u finalu kviza dobile su klime a učenici vaučere za kupovinu u kikindskim prodavnicama.