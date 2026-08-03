Tokom vikenda na putevima Kikinde otkriven 171 prekršaj u kontroli saobraćaja

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom proteklog vikenda dogodile su se dve saobraćajne nezgode – jedna sa materijalnom štetom i jedna sa nastradalim licima u kojima je jedno lice zadobilo teške telesne povrede. U nezgodama je nastala materijalna šteta u iznosu od 10.000 dinara. U jednom slučaju, saobraćajna nezgoda dogodila se zbog nepropisne radnje od strane vozača, dok je u dva slučaja, do saobraćajnih nezgoda došlo usled neprilagođene brzine.

Zbog učinjenih saobraćajnih prekršaja ukupno je otkriven 171 prekršaj u kontroli saobraćaja. Istovremeno, iz saobraćaja je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci isključeno 10 vozača, od čega je 5 vozača zadržano u trajanju do 12 časova, jer je izmerena količina alkohola u organizmu prelazila granicu od 1,20 mg/ml alkohola u organizmu odnosno imali su nedozvoljene psihoaktivne supstance. Takođe, otkriveno je 25 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 98 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i 38 ostalih prestupa.