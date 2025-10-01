Tople probe 2. i 3. oktobra za više od tri hiljade korisnika daljinskog grejanja

Sutra i u petak, 3. oktobra, na teritoriji Grada Kikinde počinju funkcionalne ili tople probe za nešto više od 3.000 korisnika daljinskog grejanja. Za grejnu sezonu, koja će zvanično početi 15. oktobra, iz JP ,,Toplana” navode da je sve spremno i nadaju se manjem broju havarija posle remontnog perioda.

Za novu grejnu sezonu 3.124 korisnika daljinskog grejanja, iz JP ,,Toplana” kažu da nema zime, iako se nadaju da će zima biti blaga. Funcionalne, poznatije kao tople probe počeće 2. i 3. oktobra.

Povećanje cene daljinskog grejanja za 12,73 odsto koje je stiglo sa računima od 1. septembra, podrazumeva uvećan račun u proseku za oko 500 do 600 dinara za stan od oko 60 kvadratnih metara. Razlog ove korekcije diktiraju kretanja na svetskom tržištu.

Prethodnu grejnu sezonu obeležio je veliki broj havarija, pa u Toplani navode da će ova grejna sezona proteći sa manjim ciframa intervencija, jer je veći deo magistralnog voda zamenjen novim cevima i tehnologijom, ali da su, ipak, mogući kvarovi na toplovodu i prključcima. Član Gradskog veća zadužen za komunalnu infrastrukturu i vanredne situacije, Miroslav Dučić, najavio je nove subvencije koje JP ,,Toplana” dobija od Grada za investicije.

Remontni period u Toplani kažu da su iskoristili za zamenu cevovoda, toplovoda i magistralnog voda, a obnovljen je i jedan deo zastarele opreme, automatizovane su pojedine podstanice i završeni remonti u kontlarnicama Centar, Mikronaselje, Hajduk Veljka i jedan deo u Svetozara Miletića. Navode i da je dobra praksa naplate računa nastavljena i da iznosi preko 90 odsto. U okrviru ukupne grejne površine od 214, 5 hilljada kvadrata, dugovanja fizičkih lica bez tužbi do 28. septembra su 6 miliona I 600 hiljada , dok pravna lica duguju oko 8 miliona dinara.