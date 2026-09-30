Austrijski industrijski gigant Engel otvara fabriku u Kikindi

Austrijska kompanija ENGEL stigla je u Srbiju, a svoj proizvodni pogon otvara upravo u Kikindi. Reč je o jednom od vodećih svetskih proizvođača mašina i sistema za brizganje plastike. Kompanija gradi moderan proizvodni objekat površine 13.000 kvadratnih metara na prostoru nekadašnjeg Zoppasa.Tokom prve tri godine rada planirano je zapošljavanje oko 150 radnika, mahom CNC operatera koji će raditi na proizvodnji mašinski obrađenih komponenti i menadžeri sa univerzitetskim diplomama. Proširena evropska proizvodna mreža treba da omogući kraće rokove isporuke, veću fleksibilnost i pouzdanije snabdevanje, posebno za kupce u Evropi i Severnoj i Južnoj Americi. Za nekoliko nedelja trebalo bi da počne prebacivanje mašina, trenutno se formira menadžment tim, a od danas su otvorene i prijave za zapošljavanje u kompaniji.