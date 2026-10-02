Kroz program “Garancija za mlade” do posla ili prakse više od 12.000 mladih

Kroz program “Garancija za mlade” koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) u Srbiji se zaposlilo, nastavilo obrazovanje ili započelo radnu praksu više od 12.000 mladih, saopštila je danas NSZ i navela da je 8.431 mlada osoba do jedne od tih mogućnosti došla u roku od četiri meseca.

Rezultati pilot projekta pokazuju da rana i individualizovana podrška značajno skraćuje put od nezaposlenosti do konkretne prilike, a iskustva iz sedam filijala postaće osnova za šire sprovođenje programa “Garancija za mlade“ širom Srbije, navodi se u saopštenju.

Od januara 2024. do kraja jula ove godine, u ovaj program bilo je uključeno 24.802 mladih.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić izjavio je da praksa pokazuje da je reakcija institucije u roku od četiri meseca od dana prijavljivanja izuzetno važna mladim ljudima, kako bi ostali u kontaktu sa tržištem rada i motivisani za dalji karijerni razvoj.

“Zato je ta rana reakcija od najviše četiri meseca u osnovi programa “Garancija za mlade” i cilj nam je da svi već u tom periodu dobiju konkretnu i kvalitetnu mogućnost za posao, sticanje neke nove veštine ili radnu praksu. Ovim pilot programom pokazali smo da je to moguće i da je važno da podrška počne od pitanja gde se čovek trenutno nalazi i šta mu je potrebno da bi mogao da nastavi dalje”, rekao je on.

Dodao je da to više nije samo ideja o tome kako bi NSZ trebalo da radi nego da se taj pristup već sada primenjuje.

Novi pristup, ističu iz NSZ, podrazumeva intenzivniji i proaktivniji rad sa mladima, podršku koja se zasniva na individualnom pristupu i proceni konkretnih potreba, kao i povezivanju sa onim što je potrebno svakom korisniku da napravi sledeći korak – savetovanje, sticanje novih znanja i veština, praksa, samozapošljavanje ili povezivanjem sa poslodavcima.

U saopštenju se navodi da su rezultati ostvareni kroz projekat “Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“, vredan 5,5 miliona evra, od čega je Evropska unija kroz IPA sredstva obezbedila četiri miliona evra.

Drugi deo projekta usmeren je na ljude koji su dugo bez posla i kojima je teži povratak na tržište rada.

U mere je uključeno 547 dugoročno nezaposlenih ljudi, od toga je 150 korisnika uključeno u obuke za nova znanja i veštine, dok su ostali zasnovali radni odnos kroz novu meru subvencionisanog zapošljavanja, odnosno samozapošljavanja, za koje je bilo iskazano najveće interesovanje.

Za 80 ljudi podrška je nastavljena i nakon zaposlenja.

Šef Operacija u Delegaciji Evropske unije (EU) Rihard Maša rekao je da je EU podržala realizaciju pilot projekta “Garancija za mlade”, koji mlade stavlja u središte politike zapošljavanja kao jedne od teže zapošljivih kategorija.

“Ovaj program podržava mlade žene i muškarce da pristupe zaposlenju, obuci, obrazovanju ili radnoj praksi, pružajući im pravedniju priliku da izgrade svoju budućnost. Podrška mladima znači podršku snažnijoj porodici, zajednici i ekonomiji. Od 2027. godine, primena “Garancija za mlade” na celokupnoj teritoriji Srbije biće podržana kroz dodatne finansijske instrumente, čime će se osigurati da ulaganje u mlade ostane jedan od naših ključnih prioriteta”, istakao je on.

Novi pristup i način rada testiran je u praksi u sedam filijala NSZ i to u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu, Požarevcu, Pančevu, Prokuplju i Jagodini, navodi se u saopštenju i dodaje da su stečena iskustva osnov za narednu fazu koja podrazumeva sprovođenje ovog programa u celoj Srbiji.

“Sledeći korak nam je da osiguramo da ovakav individualizovani pristup i proaktivna podrška našim korisnicama ne zavisi od toga u kojoj filijali se čovek prijavio, već da ovakav način rada postane standard NSZ, kao savremene institucije“, poručio je Bosnić.