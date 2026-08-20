Prijavljivanje za novčanu pomoć punoletnim građanima od 7. septembra

Prijavljivanje punoletnih građana Srbije za novčanu pomoć od 6.000 dinara počeće 7. septembra, dok je početak isplate najavljen za 22. septembar.

Prema dosadašnjim najavama, mogućnost prijave imaće svi punoletni građani. Deo novca za ovu isplatu biće obezbeđen iz Akcionarskog fonda, dok će dodatna sredstva biti izdvojena iz državnog budžeta kako bi pomoć bila dostupna i građanima koji nisu bili obuhvaćeni ranijim zakonskim rešenjem o besplatnim akcijama.

Više detalja o proceduri, odnosno kojim putem će se građani prijavljivati, koji podaci će biti potrebni, kao i do kada će prijave trajati očekuje se u narednim danima.

U septembru je najavljena i posebna novčana pomoć penzionerima kao odvojena mera. Njena isplata trebalo bi da počne 14. septembra, a najavljeni iznosi kreću se od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.