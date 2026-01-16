Tradicionalno plivanje za Časni krst biće održano i ove godine u Kikindi i Novim Kozarcima

Tradicija koja iz godine u godinu okuplja veliki broj vernika i građana biće nastavljena i ovog januara na dve lokacije na teritoriji Kikinde. Događaj koji ima snažno versko, ali i društveno značenje ponovo će privući pažnju javnosti i učesnika različitih generacija. Na praznik Bogojavljenje, u ponedeljak 19. januara, na jezeru Strelište u Novim Kozarcima sa početkom od 11 časova, kao i na Starom jezeru u Kikindi sat vremena kasnije biće organizovano tradicionalno plivanje za Časni krst. Ovaj običaj, koji se vezuje za jedno od najznačajnijih hrišćanskih praznika, podseća na krštenje Isusa Hrista u reci Jordan i zauzima posebno mesto u verskom kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Učesnici će, prema ustaljenom pravilu, zaplivati stazu dugu 33 metra, simbolično posvećenu broju godina koje je Isus Hrist imao u trenutku stradanja. Plivanje se odvija u hladnoj vodi, ali motivi učesnika prevazilaze fizički izazov, jer je u pitanju čin vere, zajedništva i ličnog zaveta. Događaj u Kikindi organizuje Ronilački klub Orka uz podršku Grada Kikinde, Kulturnog centra i institucija.

-„ Ove godine ćemo 12. put organizovati plivanje za Časni krst, prijave su u toku, za sada imamo 27 prijavljenih najmlađi učesnik ima 12, a najstariji 64 godine i imamo tri devojke. Dominiraju muškarci i ove godine ali je prosek godina 24. Imamo sreće, nije zaledilo, malo je popustilo posle ovog hladnog talasa iako za ponedeljak najavljuju temperaturu u minusu, ali mi ćemo kao i ranijih godina obezbediti da sve protekne u najboljem mogućem redu,” izjavio je Stojan Bogosavljev, predsednik RK „Orka”.