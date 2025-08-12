Tužan dan za Kikindu: Preminula i druga žrtva eksplozije

Rada Žugić (43) iz Kikinde, druga žrtva stravične eksplozije koja se dogodila 23 jula oko 12 časova u ulici Miloša Velikog, preminula je danas oko 12 sati u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. Rada je pizgubila bitku nakon borbe lekara da joj sačuvaju život, jer je zadobila opekotine na 60 odstotela, manje od njenog partnera Jovana Stikovića (29) koji je preminuo 1. avgusta. U ovoj jezivoj tragediji, nažalost, dve mlade osobe podlegle su povredama.

Podsetimo, 12 dana ranije, uprkos naporima lekara Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Jovan Stiković (29) iz Kikinde preminuo je od posledica teških telesnih povreda zadobijenih u eksploziji u u kući u kojoj je živeo kao podstanar.

Opekotine su zahvatile više od 70 odsto njegovog tela, a lekari navode da su kobne bile povrede pluća.

Nažalost, mladić nije dočekao transplantaciju kože, iako su se, pored njegovog brata Roberta Božića, kao donori prijavili i njegov kum Ivica Palinkaš, kao i Predrag Mijatović iz Banatskog Velikog Sela.

U trenutku nesreće, u kući se nalazila i Jovanova partnerka, Rada Žugić (43), koja je zadobila opekotine drugog i trećeg stepena. Razlog eksplozije su neispravne gasne instalacije.