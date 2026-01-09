U Kikindi obeležen krvavi januar

Sećanje na tragične događaje iz januara 1942. godine ponovo je okupilo građane Kikinde, potomke stradalih, predstavnike institucija i boračkih organizacija koji su danas odali poštu žrtvama nemačke odmazde poznate kao „Krvavi januar“. Komemoracija je održana u dvorištu kikindske Kurije, ispred „Zida plača“, na kojem su uklesana imena pogubljenih rodoljuba.

Među okupljenima bila je i Anđelija Rankov, čiji je otac Žarko Trećakov stradao u talasu represije. Iako je u vreme pogubljenja bila dete, sećanja na te dane, kako kaže, nikada nisu izbledela.

„Majka ga je videla poslednji put drugog dana Božića, kada je bio u zatворu u Zrenjaninu. Već sledećeg jutra brat je, prolazeći pored opštine, ugledao vešala i prepoznao oca“, prisetila se Rankov.

U Kikindi je tokom januara 1942. godine život izgubilo 39 ljudi. Represivne mere sprovedene su nakon što su okupacione vlasti donele naredbu prema kojoj su civili streljani po principu kolektivne odmazde – pedeset za jednog ubijenog i dvadeset pet za jednog ranjenog nemačkog vojnika.

„ Prva streljanja izvršena su 3. januara, dok je najveći broj građana pogubljen 9. januara, kada su stradali i meštani Mokrina. Tela su potom javno izložena, a crkvena zvona nisu smela da se oglašavaju danima,” podsetio je Savo Orelj, predsednik Gradskog odbora SUBNOR-a.

Predstavnici lokalne samouprave i boračkih organizacija poručili su da „Zid plača“ ima zadatak da svedoči o stradanju i da opominje na posledice fašizma i politike kolektivne krivice.

„‘Zid plača’ treba da ostane spomenik našeg stradanja i podsetnik na tragična vremena, kada su ljudi gubili živote zbog svog imena i prezimena“ naveo je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

Tragedija koja je pogodila Kikindu bila je deo šireg talasa nasilja u severnom Banatu, izazvanog ubistvom trojice nemačkih poljočuvara. Tokom tog perioda, pored Kikinde, streljanja su izvršena i u Banatskom Aranđelovu, tadašnjem Dragutinovu i Petrovgradu, a ukupan broj žrtava procenjuje se na oko 150.