U najslađoj akciji Gradske uprave podeljeno 109 bebi paketa

Briga o najmlađima i podrška porodicama ponovo su dobile konkretnu potvrdu kroz dodelu paketa za bebe, koji su uručeni roditeljima novorođenčadi sa teritorije grada. Tokom svečanosti organizovane u Gradskoj kući, porodice koje su dobile prinovu u prva tri meseca ove godine preuzele su 109 paketa sa osnovnom opremom namenjenom najmlađim stanovnicima grada. Za realizaciju programa koji se sprovodi od 2014. godine iz gradskog budžeta izdvojeno je pet miliona dinara, čime je omogućeno da svaka porodica dobije značajnu materijalnu podršku u trenutku kada su izdaci najveći.

-„ Mere podrške koje se kontinuirano sprovode imaju za cilj unapređenje uslova života najmlađih u gradu, a takva praksa biće nastavljena i ubuduće. U skladu sa potrebama porodica i savremenim trendovima, planirane su i određene izmene u vezi sa sadržajem bebi-paketa,” istakao je ovim povodom gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.