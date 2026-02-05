U toku jučerašnjeg dana bez saobraćajnih nezgoda u Kikindi, nadležni apeluju na oprez

Na području PU Kikinda prethodnog dana nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda. Istovremeno, na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dve osobe izgubile život, dok je 35 učesnika povređeno.

Od početka godine u saobraćajnim nezgodama na teritoriji Srbije poginulo je osam pešaka, što ukazuje na ozbiljan problem bezbednosti najugroženijih učesnika u saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da se nezgode sa pešacima dešavaju gotovo svakodnevno, neretko i na obeleženim pešačkim prelazima. Nadležni apeluju na vozače da u zonama pešačkih prelaza smanje brzinu kretanja vozila, kako bi mogli blagovremeno i bezbedno da se zaustave i propuste pešake koji nameravaju da pređu kolovoz. Istovremeno, apel je upućen i pešacima da kolovoz prelaze isključivo kada se uvere da to mogu učiniti na bezbedan način. Podseća se da su pešaci, naročito tokom noći, u uslovima smanjene vidljivosti i na putevima van naselja, u obavezi da nose svetloodbojni prsluk ili drugi reflektujući materijal, kako bi bili uočljivi i time doprineli sopstvenoj bezbednosti.