Učenici iz Narvika borave u trodnevnoj poseti Kikindi

Srednjoškolci iz bratskog norvreškog grada Narvika borave u Kikindi, nakon što su ih u avgustu posetili vršnjaci iz kikindske gimnazije. Uzvratna poseta dokaz je snažnih istorijskih korena koji povezuju dva grada, a krunisani su Poveljom o bratimljenju. Učenike je danas u zgradi lokalne samouprave ugostio gradonačelnik Mladen Bogdan.

Da nas istorija povezuje i obavezuje, pokazali su učenici srednjih škola iz Narvika i Kikinde. Desetak đaka iz Norveške uzvratilo je posetu bratskom gradu, jer su kikindski gimnazijalci boravili kod njih u avgustu. Njih deset u pratnji dva profesora za tri dana upoznaće znamenitost grada, kulturu i običaje. Svi su prvi put u Kikindi.

Učenike i njihove profesore je u zgradi lokalne samopurave ugostio je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan koji im je poželeo dobrodošlicu i podsetio na bratimljenje dva grada i značaj istorijskih veza u budućnosti.

Gosti će imati priliku da Kikindu bolje upoznaju do petka, a domaćini su im vršnjaci iz kkindske gimnazije. Prijateljstvo zasnovano na stradanju Kikinđana u Drugom svetskom ratu u logoru Bejsford kod Narvika, kojima je tamošnji živalj pomogao da podnese teške dane, a neki od njih srećom su preživeli, pokazuju da su prave vrednosti trajne, na kojima treba graditi budućnost.