Vernici katoličke veroispovesti danas proslavljaju Božić

Rimokatolička, protestantske i anglikanske crkve, kao i pojedine pravoslavne zajednice koje su prihvatile novo računanje vremena, danas obeležavaju Božić – praznik rođenja Isusa Hrista. Ovaj dan smatra se najradosnijim u hrišćanskom kalendaru i prati ga bogata tradicija i brojni običaji. U katoličkim porodicama vernici se, uoči odlaska na ponoćnu misu, okupljaju za prazničnom trpezom na kojoj se služi posna hrana, dok se u nekim domaćinstvima posti do večernjih sati. Pre početka mise domove obilaze čestitari, simbolično predstavljeni kao pastiri koji najavljuju dolazak Božića, a tokom večeri decu raduje i dolazak Deda Mraza, koji ostavlja poklone ispod okićenih jelki. Poseban značaj ima običaj postavljanja jaslica u crkvama i domovima, uz unošenje slame i simbolično poklonjenje Bogomladencu. Jaslice se tradicionalno improvizuju u hramovima, podsećajući na biblijsko predanje o tri mudraca sa Istoka koji su, prateći sjajnu zvezdu četrdeset dana, stigli u Vitlejem, gde se ona zaustavila iznad pećine u kojoj je Isus rođen. Povodom velikog hrišćanskog praznika, koji se prema starom kalendaru obeležava 25. decembra, u rimokatoličkoj crkvi Svetog Franje Asiškog ponoćnu misu služio je župnik Laslo Boviz. Svečanom bogosluženju prisustvovao je veliki broj vernika, kao i gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan sa saradnicima.

-„ Božić je vreme kada se podsećamo vrednosti ljubavi, razumevanja i zajedništva, koje nas povezuju i čine snažnijom zajednicom. Neka praznični dani donesu spokoj i toplinu, a godina koja dolazi zdravlje, ličnu i porodičnu sreću kao i uspeh u svim životnim planovima i nastojanjima,” poručio je gradonačelnik Kikinde.