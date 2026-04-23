Više od 400 radnih mesta ponuđeno nezaposlenim licima na Sajmu zapošljavanja u Kikindi

Oko 430 slobodnih radnih mesta bilo je u ponudi na Sajmu zapošljavanja održanom u Sportskoj sali „Partizan“, gde se predstavilo 26 poslodavaca iz različitih oblasti a veliki odziv nezaposlenih lica još jednom potvrdio potrebu za ovakvim vidom direktnog povezivanja sa tržištem rada. Zainteresovani su imali priliku da na licu mesta razgovaraju sa predstavnicima kompanija, predaju radne biografije i informišu se o uslovima zapošljavanja, što značajno skraćuje put od prijave do eventualnog zaposlenja. Galerija 3 fotografije Pogledaj sve





-„ Najveća potražnja na tržištu rada i dalje je za kadrovima sa srednjom stručnom spremom, pre svega za konobarima, kuvarima, mašinskim i elektro strukama, administrativnim profilima i knjigovođama. Ove godine izražena je potreba i za visokoobrazovanim kadrovima, među kojima su profesori engleskog, srpskog i francuskog jezika, zatim defektolozi, ali i građevinski inženjeri,” izjavila je Jelena Mitrović, direktorka NSZ Filijala Kikinda.

Najveća potražnja bila je za radnicima u proizvodnji u fabrici Toza Marković. Traženi su i radnici u trgovini, konobari, kuvari, cnc operateri ali su šansu za zaposlenje dobili i drugi kandidati.

-„ Broj nezaposlenih na evidenciji ostaje uglavnom stabilan, bez značajnijih oscilacija iz meseca u mesec i iz godine u godinu. To pokazuje da nema ni većeg porasta ni smanjenja, već da se lica koja ostanu bez posla relativno brzo ponovo zapošljavaju, najčešće uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje,” navela je Verica Vujadinović, direktorica Pokrajinske službe za zapošljavanje.