Vučić: Biće značajno povećanje penzija, plata, minimalca, ali važno da bude više dece

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete selu Temska kod Pirota da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade.

“Da obradujem one koji su stariji: biće značajno povećanje penzija, ne samo ovo što ćete da dobijete jednokratno za mesec dana, već će biti značajno povećanje penzija, biće značajno povećanje i plata u javnom sektoru, biće značajno povećanje i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja“, rekao je Vučić meštanima prilikom obilaska poljoprivrednog i seosko-turističkog gazdinstva Pančić.

On je rekao da najveći izazov predstavlja smanjenje broja stanovnika i nedostatak dece u pojedinim sredinama. Tokom razgovora sa meštanima, jedna devojčica je predsedniku rekla da bi volela da u Temskoj bude više ljudi, kao i da se uredi školsko dvorište. Vučić je odgovorio da je sređivanje školskog dvorišta najmanji problem, ali da je mnogo veći izazov kako da se obezbedi više stanovnika u manjim mestima.

“Za 10 godina izgubili smo skoro 500.000 ljudi, zato što nemamo dece“, rekao je Vučić, dodajući da je ove godine u Pirotu zabeležen veći broj novorođenih beba nego prethodne godine. Prema njegovim rečima, do sredine godine u Pirotu je rođeno oko 300 beba, a očekuje se da do kraja godine taj broj dostigne najmanje 550, što, kako je naveo, nije zabeleženo više od deset godina. Vučić je ocenio da je situacija ove godine bolja nego prethodne, kao i da se poboljšanja primećuju širom Srbije, ali je istakao da je broj rođenih i dalje nedovoljan.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom posete selu Temska kod Pirota da će predložiti da plate za lekare u ruralnim područjima budu povećane za 15 ili 20 odsto, i da je to jedini način da se obezbedi prisustvo lekara na selu, i najavio da će “pokretna apoteka” početi da radi između 15. i 20. avgusta. Vučić je juče rekao da će u nastavku posete jugoistočne Srbije obići apoteke kako bi se uverio da su primenjene nove snižene cene pojedinih lekova, a danas je na pitanje da li je to i učinio rekao da jeste, i da su u Knjaževcu nove cene lekova na snazi.

On je istakao da je u Kalni, gde je juče boravio, napravljen zdravstveni objekat, ali da tu samo jedan doktor dolazi tri ili četiri puta nedeljno. “Neće niko tamo da živi. Napravili smo čak i stanove za lekare i medicinsko osoblje. Divne, novo, sve urađeno. Ne možemo da dovedemo nikoga u seosko područje. Zato će mi biti predlog, vrlo brzo, da povećamo, da za one lekare koji rade u seoskim sredinama, u ruralnim područjima, 20 odsto veća plata, pa da vidimo. To je jedini način. Drugačije nema smisla“, rekao je Vučić.

On je istakao da lekari u suprotnom neće želeti da žive u seoskim područjima. “Neće niko, ne možete. Jer on kaže: ‘Ti mene mobinguješ, isteruješ me iz centra grada, ovamo i onamo’. Pa čekajte – žive nam ljudi na selu. Žive nam ljudi u prigradskom području. Moramo da imamo. Nema problema, onda ćemo da damo 20 odsto veću platu onima koji su na selu ili 15 odsto, koliko god možemo, da ih time podstaknemo da odu da rade“, rekao je Vučić. U prelepom objektu u Kalni, kako je naveo, umesto svega toga za sada je samo apoteka. Ipak, istakao da je dobro što su meštani dobili apoteku u selu i rekao da će “pokretna apoteka” početi da radi između 15. i 20. avgusta i da će se kretati po celoj Srbiji.

“Na osnovu one ideje od juče iz sela Vasilj, Knjaževačke opštine, dogovorili smo pokretnu apoteku, i ona će da počne da radi od 15. ili 20. avgusta. Imaćete sve, i lekove na recepte, i suplemente, i sve drugo, ići će iz sela u selo, po celoj Srbiji. Probaćemo da napravimo takve dve-tri, da bar podelimo na istok Srbije, zapad Srbije, jug Srbije, posebno tamo gde je nešto siromašniji narod i gde su udaljenija sela. Naravno, moramo i za Banat posebno da deo toga obezbedimo“, rekao je Vučić.