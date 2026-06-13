Žarić Kovačević: Uskoro novi program prevencije i zaštite dece od nasilja, važiće do 2030. godine

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je danas da je u toku javna rasprava o usvajanju novog programskog dokumenta u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja, koji će važiti do 2030. godine.

Žarić Kovačević je rekla da će novi programski dokument biti praćen akcionim planom za period od 2026. do 2028. godine, a koji će sadržati sve mere, aktivnosti i korake koje bi trebalo da preduzimaju državni organi kada je reč o suzbijanju nasilja nad decom.

“Akcenat će biti na prevenciji, jer prevencija je nešto što smo zaključili da je u zaostatku prethodnih godina. Kada govorimo o preventivnom delovanju, moramo da znamo da postoje različiti oblici ponašanja, različite situacije koje će nam staviti do znanja da će se nasilje desiti. Da se nasilje nad decom ne bi desilo, moramo preventivno da delujemo i to moramo da pojačamo kod državnih organa“, istakla je ona u izjavi za Jutarnji dnevnik RTS-a.

Naglasila je da je vršnjačko nasilje najrasprostranjenije i dodala da je od 19. maja 2023. do marta 2026. preko platforme “Čuvam te” podneto 9.354 prijave.

“To je dosta prijava i tu sada vi imate razliku između prijava koje su podneli državni organi, odnosno ustanove, i prijava koje su podneli građani, ali ono što je, recimo, zabrinjavajuće u kategoriji prijava prema mestu događaja, najzastupljenije je vršnjačko nasilje, odnosno nasilje u školi i to u 79 odsto slučajeva, pa tek posle toga ide nasilje na javnom mestu i nasilje na internetu“, objasnila je ministarka.

Žarić Kovačević je navela da podaci o mestu događaja na kom se desilo nasilje govore na koji način bi trebalo pristupiti kreiranju mera kroz akcioni plan da bi te mere bile delotvorne i da bi delovanje državnih organa i institucija bilo delotvorno.

Istakla je da je platforma “Čuvam te” značajna za sve državne organe jer sadrži bazu podataka koji se prikupljaju iz nekoliko različitih resora.

“Analize koje smo radili prilikom izrade ovog programa i ankete koje smo radili širom različitih resora, ministarstava i drugih državnih organa su nam pokazale da sektori zaista imaju podatke koji se odnose na praćenje nasilja kao pojave, nasilja kao takvog, ali svi ti podaci su različiti kod različitih državnih organa i nekada može da se dođe do situacije da se ne poklapaju“, objasnila je Žarić Kovačević.

Dodala je da je zbog mogućnosti da dođe do nepodudaranja podataka potrebna nacionalna platforma, kao i da će biti razmotrena mogućnost nadogradnje platforme “Čuvam te” u tu svrhu.

“Upravo zbog toga nam je potrebna jedna nacionalna platforma, što možemo da učinimo sa platformom ‘Čuvam te’ koja već postoji, samo da je unapredimo, da je nadogradimo i da vidimo da li je to platforma koja može da sadrži sve podatke koji su nama potrebni za, pre svega, preventivno delovanje, onda za praćenje nasilja kao pojave nad decom i za kasnije delovanje koje će biti pravovremeno i efikasno“, rekla je ona.

Ministarka je naglasila da će buduća platforma sadržati i podatke o deci koja su potencijalni izvršioci nasilja.

“Naročito moramo da uzmemo u obzir da mi ovde govorimo o deci koja su žrtve nasilja, ali ne govorimo samo o toj deci. Mi ovde govorimo i o deci koja su u suprotnosti sa zakonom, čije je ponašanje u suprotnosti sa zakonom, ali govorimo i o deci koja su potencijalno učinioci nasilja“, istakla je ona.

Navela je da će se kroz novi program težiti na intersektorskoj saradnji i na povezivanju ljudi koji rade u različitim sektorima da bi se deci pružila pravovremena i efikasna zaštita.