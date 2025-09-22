40. ,,Dani ludaje” u Kikindi privukli veliki broj gostiju i doneli šampione

Tibor Kokai iz Tapiosenmartona u Mađarskoj, petostruki je uzastopni šampion ,,Dana ludaje” u Kikindi, jer je na jubilarnu, 40. manifestaciju doneo najtežu bundevu tešku čak 832 kilograma. Prvo mesto u kategoriji ,,dugajlija” osvojila je prošlogodišnja pobednica Gordana Lazić, čija je ludaja dugačka 295 centimetara.

Merenje ispred bine na gradskom trgu bilo je uzbudljivo i neizvesno, a brojni gledaoci s nestrpljenjem su iščekivali brojke na vagi. Uz pomoć viljuškara, ogromne narandžaste lepotice smenjivale su se jedna za drugom, a potom je I potvrđeno ono što se I pretpostavljalo. Tibor Kokai iz Mađarske peti put uzastopno je doneo najtežu ludaju, od 832 kilograma. Nije uspeo da obori sopstveni i rekord manifestacije iz 2023. godine kada je na sever Banata transportovao narandžastu debeljucu od čak 865,5 kilograma.

Tiborova supruga Melinda osvojila je drugo mesto sa tikvom teškom 799,5 kilograma, Time je ovaj bračni par potvrdio da im nema premca u uzgajanju džinovskih ludaja. Još jedna rekorderka u kategoriji ,,dugajlija” potvrdila je isto. Gordana Lazić, prošlogodišnja pobednica, odnegovala je u svom domaćinstvu ludaju dugu 295 centimetara i još jednom pokazala da dugačke lepotice banatskih polja najbolje stasavaju u Kikindi.

Četvorodevna manifestacija u Kikindi uvrštena je u kalendar Svetskih odgajivača bundeve. Organizatori su se potrudili da povećaju fond nagrada od ove godine, pa je tako šampionima pripalo 120. 000, drugoplasiranima 80.000, dok su osvajači trećeg mesta dobili 60.000 dinara. Svečano, na centralnoj bini uz prigodan kulturno-umetnički program i podsećanje na novinske tekstove od samih početaka fešte do danas, uručeni su pehari i vaučeri. Završnim programom u nedelju, završena je još jedna velika priča najveće turističko-gastronomske manifestacije u regionu. Do sledeće godine u isto vreme, otvara se nova stranica koju ispisuju Kikinđani-narandžastom olovkom.