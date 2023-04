ANKETA Pitali smo Kikinđane kako će proslaviti Uskrs

Uskrs je jedan od najvećih i najradosnijih hrišćanskih praznika koji se obeležava u spomen na uskrsnuće Isusa Hrista. To je vreme radosti, praštanja i nade u bolje sutra. Prema nekim istorijskim podacima tradiciju uskršnjeg zeca doneli su Nemci, a ovaj običaj popularizovan je tek u 18. veku. U srednjem veku, tokom crkvene liturgije, ljudi su se dodavali kuvanim jajetom. Onaj kod kojeg jaje završi u ponoć smatrao se pobednikom i zadržavao je to jaje. Specifičan običaj koji se zadržao do danas je lov na uskršnja jaja.