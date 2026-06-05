Majske nagrade u Domu Narodne skupštine: priznanje za sportske vrednosti i ljude koji stoje iza uspeha

Svečanosti su prisustvovali brojni zvaničnici, među kojima ministar sporta Zoran Gajić, ministar Nenad Vujić i državna sekretarka Jelena Žarić Kovačević, kao i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević i pokrajinski sekretar za sport Dane Basta. Prisutni su bili i predstavnici granskih i teritorijalnih sportskih saveza, kao i brojni laureati.

Nagrade je uručio predsednik Sportskog saveza Srbije i nekadašnji olimpijski šampion u rvanju Davor Štefanek, koji je istakao da Majske nagrade nisu samo priznanje za rezultate, već i za ceo život posvećen sportu.

„Danas ne slavimo samo medalje i pobede. Danas slavimo karakter, ljude koji su svojim primerom pokazali kako se voli sport, kako se vole ljudi i kako se voli svoja zemlja. Srbija je zemlja sporta i zemlja pobednika“, poručio je Štefanek.