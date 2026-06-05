Majske nagrade u Domu Narodne skupštine: priznanje za sportske vrednosti i ljude koji stoje iza uspeha

Najviše društveno-sportsko priznanje u Srbiji – Majska nagrada, koju dodeljuje Sportski savez Srbije, svečano je uručena Sportskom savezu Kikinde u petak, 29. maja, u prestižnom ambijentu Dom Narodne skupštine Republike Srbije. Ovo priznanje se dodeljuje još od 1961. godine i već decenijama predstavlja simbol najvišeg poštovanja u oblasti sporta.
U kategoriji teritorijalnih sportskih saveza, ovogodišnji laureat, Sportski savez Kikinde, ovim priznanjem dobio je potvrdu dugogodišnjeg rada na razvoju sporta na lokalnom nivou.
Svečanosti su prisustvovali brojni zvaničnici, među kojima ministar sporta Zoran Gajić, ministar Nenad Vujić i državna sekretarka Jelena Žarić Kovačević, kao i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević i pokrajinski sekretar za sport Dane Basta. Prisutni su bili i predstavnici granskih i teritorijalnih sportskih saveza, kao i brojni laureati.
Nagrade je uručio predsednik Sportskog saveza Srbije i nekadašnji olimpijski šampion u rvanju Davor Štefanek, koji je istakao da Majske nagrade nisu samo priznanje za rezultate, već i za ceo život posvećen sportu.
„Danas ne slavimo samo medalje i pobede. Danas slavimo karakter, ljude koji su svojim primerom pokazali kako se voli sport, kako se vole ljudi i kako se voli svoja zemlja. Srbija je zemlja sporta i zemlja pobednika“, poručio je Štefanek.
Ministar sporta Zoran Gajić naglasio je da je posebna vrednost ove nagrade u tome što ona prepoznaje ne samo vrhunske rezultate, već i dugogodišnji rad iza scene – trenera, profesora, lekara, sportskih novinara i sportskih radnika, bez kojih veliki uspesi ne bi bili mogući.