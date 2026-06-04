Dečji sajam vatrogastva u Kikindi: Kroz igru i edukaciju do znanja o bezbednosti

Na Trgu srpskih dobrovoljaca, ispred Upravne zgrade pogona Severni Banat kompanije NIS, danas se od 11 do 17 časova održan je danas Dečji sajam vatrogastva – manifestacija posvećena učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole, koju organizuje Vatrogasna jedinica NIS-a.

Cilj sajma je da se deci na zanimljiv i pristupačan način približi značaj zaštite od požara, kao i osnovna pravila bezbednog ponašanja u različitim vanrednim situacijama. Kroz interaktivne aktivnosti, druženje i demonstracije, najmlađi imaju priliku da se upoznaju sa radom vatrogasaca, kao i opremom koju koriste u svakodnevnom radu.

Ana Janić, učenica II razreda OŠ „Jovan Popović“, podelila je sa nama svoje utiske.

-Videla sam vatrogasce i sve što rade. Najzanimljivije mi je bila dizalica i kad smo ulazili u njihova vozila. Sviđa mi se što smo dobili i vodu, kroasan i sokić.

Njen drug iz razreda, Strahinja Tešin, slaže se da je ulazak u vatrogasni kamion bilo za njega najinteresantnije iskustvo.

-Zanimali su me još i šlemovi, unutrašnjost vozila i kako se vatrogasac oblači.

Učiteljica II razreda iz OŠ „Jovan Popović“, Jelena Grbić, istakla je da je interesovanje dece bilo izuzetno veliko.

-Deca su bila oduševljena dočekom i programom, ali i poklončićima koje su dobili. Oni su se pripremali za ovaj događaj jer je „ulaznica” bila crtež na temu „Naši vatrogasci“.

Organizatori naglašavaju da ovakvi programi imaju važnu ulogu u edukaciji dece od najranijeg uzrasta, jer im pomažu da usvoje osnovna znanja o bezbednosti, ali i da se upoznaju sa profesijom vatrogasca i njihovom značajnom ulogom u društvu.

Foto: Čedomir Vujanić