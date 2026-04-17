Učenici i zaposleni ETŠ održali lekciju humanosti

Danas je Kikinda odisala humanošću i zajedništvom. Povodom Dana škole, učenici i zaposleni Ekonomsko-trgovinske škole odlučili su da svoj praznik proslave na najlepši mogući način, pružanjem ruke onima kojima je to najpotrebnije. U dvorištu OŠ ,,Vuk Karadžić” organizovali su humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za kupovinu medicinskog pomagala Hani Dokić.

Dvorište OŠ „Vuk Karadžić“ u Kikindi postalo je centar mladalačke energije i plemenitosti. Kroz sportski i debatni dan, đaci Ekonomsko-trgovinske škole pokazali su da njihovo obrazovanje prati i velika odgovornost prema zajednici. Za Dan škole nadmetanja na terenu i britke reči u debatama bili su u službi višeg cilja, a svaki doprinos bio je korak bliže prikupljanju sredstava za kupovinu medicinskog pomagala Hani Dokić.

Mladi entuzijasti su pokazali da ekonomska znanja i trgovina idu ruku pod ruku sa solidarnošću i empatijom, jer su prethodno skupljali humanitarne priloge iI za Jasnu Stokić, Njihova inicijativa oduševila je profesore i direktora.

Podršku ovoj plemenitoj inicijativi pružili su i gradski većnici Tamara Radlović i Tihomir Farkaš, kao i predsednica SSK, Jelena Čudanov, koji su svojim prisustvom uveličati ovaj događaj.

Srednjoškolci su još jednom pokazali da je najvrednija lekcija koju možemo da naučimo upravo ona o ljudskosti.