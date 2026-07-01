Apel policije: Povećan oprez u toku letnje turističke sezone

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je povređena jedna osoba. Na putevima u Srbiji evidentirane su 103 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice poginulo, a 58 ih je povređeno.

Iz Policijske uprave Kikinda podsećaju da letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja, veći broj tranzitnih vozila, duža zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim stanicama, kao i povećan umor vozača usled visokih temperatura.

Vozačima se savetuje da putovanja planiraju tako da za volan sedaju odmorni, da tokom dužih putovanja prave redovne pauze i po potrebi planiraju odmor ili noćenje.

Policija apeluje i na poštovanje saobraćajnih propisa, izbegavanje neprilagođene brzine i rizičnih preticanja, naročito kada se u vozilu nalaze deca, kako bi se smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda i njihovih teških posledica.