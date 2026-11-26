Odbornica Olivera Kantar podsetila je i da je privremeni smeštaj u OŠ „Jovan Popović“ propao nakon što je građevinska inspekcija, zbog obrušavanja maltera sa plafona pasarele, zatvorila taj deo objekta. Zatražila je od gradske vlasti da objasni šta se dešava sa rekonstrukcijom matične zgrade i dokle će učenici biti premeštani iz škole u školu, dok se budućnost gimnazije, osnovane 1858. godine, ne zna. Na njena pitanja odgovorio je Tihomir Farkaš, član Gradskog veća zadužen za obrazovanje.

Na 20. sednici Skupštine grada doneta su rešenja o promenama na čelu dve kikindske ustanove kulture. Za vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Kikinda imenovan je Sreten Kiurski, diplomirani politikolog, nakon isteka mandata dosadašnjem direktoru Milošu Pušari. Pušara, master istoričar, preuzeo je funkciju v.d. direktora Istorijskog arhiva Kikinda, koju je do isteka mandata obavljala Katarina Kovačević Janković. Odbornici su odlučivali i o imenovanjima članova odbora u Predškolskoj ustanovi „Dragoljub Udicki“, kao i o sastavu Gradskog štaba za vanredne situacije, uključujući komandanta, njegovog zamenika, načelnika i članove štaba.