Rasprava o gradskom budžetu na 20. sednici Skupštine grada dobila je i politički ton kada je odbornik opozicije Mirko Šoć otvoreno zatražio ostavku gradonačelnika Mladena Bogdana. Kao razlog naveo je rezultate nedavno održanih vanrednih parlamentarnih izbora, tvrdeći da je aktuelna gradska vlast izgubila politički legitimitet i da više nema osnov da nastavi da upravlja Kikindom. Bogdan je imao spremaн odgovor.

Foto: TV Kikinda

Odbornici su, između 18 tačaka dnevnog reda, razmatrali i izmene odluke o boravišnoj taksi, raspisivanje javnog konkursa za izbor direktora JP „Autoprevoz“, kao i plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije i dokumenta koja se odnose na organizaciju i funkcionisanje civilne zaštite na teritoriji Kikinde.