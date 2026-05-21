Beli kišobrani i najlepši osmesi-mladost Kikinde u Štrausovom ritmu zakoračila u svet odraslih

Maturantski ples, manifestacija koja svake godine, tačno u podne, pretvara trg ispred gradske kuće u najlepši podijum maldosti, zajedništva i ponosa, održana je devetnaesti put. Emotivni trenutak kada se učenici sve četiri kikindske srednje škole, ujedinjeni u prepoznatljivim majicama, plesnim koracima opraštaju od jednog životnog poglavlja, i ovog maja nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Dok su odjekivali otmeni taktovi Štrausovog kadrila iz opere ,,Slepi miš”, stotine mladih Kikinđana plesalo je sinhronizovano, brišući granice između škole i smerova. Gimnazijalci, tehničari, ekonomosti i budući stručnjaci škole ,,Miloš Crnjanski” disali su kao jedno. Beli kišobrani koji su se širili ka banatskom nebu simbolišu krila kojima će ovi mladi ljudi uskoro poleteti ka novim životnim visinama, fakultetima I uspesima.

Najlepša slika sa severa Banataposlata je u svet. Maturantski ples, tradicija duga 19 godina, čini da kikindski trg postane deo velike evropske porodice, koja u istom ritmu slavi, život, radost i budućnost.

Kada se utišao Štraus, trg je preplavio ritam tradicionalnog užičkog kola. U tom zajedničkom krugu, ruku pod ruku, plesali su maturanti, profesori, roditelji, sugrađani, koji su sa suzama ponosa u očima posmatrali smenu generacije, ali i gradonačelnik Mladen Bogdan.

Maturantski ples, koji održan devetnaesti put, pokazao je najlepše lice Kikinde. Lice vaspitane, talentovane i složne mladosti.