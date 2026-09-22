Konkurs za učeničke stipendije Ministarstva odbrane i Uprave za vojno zdravstvo

Ministarstvo odbrane i Uprava za vojno zdravstvo raspisali su konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2026/2027. godinu. Konkurs traje do 30. septembra.

“Dodeljuje se 40 učeničkih stipendija. I to za 38 učenika koji se školuju na drugoj, trećoj i četvrtoj godini srednje medicinske škole u četvorogodišnjem trajanju, obrazovni profil medicinska sestra – tehničar opšti smer, jedna za učenika obrazovnog profila laboratorijska sestra-tehničar i jedna za učenika obrazovnog profila farmaceutska sestra-tehničar”, rekao je za Tanjug zamenik načelnika VMA pukovnik prim. dr sc. med. Ivan Leković.

Prema njegovim rečima, po završetku školovanja, a nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog državnog stručnog ispita, učenici stipendirani za potrebe Uprave za vojno zdravstvo biće primljeni, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije, u službu u mesto službovanja Beograd, u svojstvu civilnog lica.

“Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji, nakon konkursnog postupka, zaključe ugovor o stipendiranju sa Ministarstvom odbrane”, rekao je pukovnik prim. dr sc. med. Leković.

Opšti uslovi konkursa su, naveo je Leković, da su učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno (za svaku školsku godinu posebno) postižu najmanje vrlo dobar uspeh u učenju i odličan uspeh u vladanju i čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

“Posebni uslovi konkursa su da su zdravstveno sposobni za službu u Vojsci Srbije i da zadovoljavaju kriterijume psihološke procene za službu u Vojsci Srbije, da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivana za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera, da su upisali školu koja odgovara navedenim obrazovnim profilima i da su dobili pozitivno mišljenje u postupku bezbednosne provere nadležnog vojnobezbednosnog organa”, rekao je pukovnik prim. dr sc. med. Leković.

Istakao je da se stipendija dodeljuje učeniku pod uslovom da prihvati da stupi u službu i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja stipendiranja.

“Visina učeničke stipendije za školsku 2026/2027. godinu mesečno iznosi: za učenike drugog razreda srednje škole – 25.000,00 dinara, za učenike trećeg razreda srednje škole – 30.000,00 dinara i za učenike četvrtog razreda srednje škole – 35.000,00 dinara”, naveo je pukovnik prim. dr sc. med. Leković.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji nalaze se na sajtu ministarstva odbrane.

Rok za prijavljivanje na konkurs i podnošenje potrebnih dokumenata je do 30. septembra 2026. godine.

“Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse, Nemanjina 15, 11000 Beograd, sa naznakom: ‘Prijava za Konkurs za dodelu učeničkih stipendija’. Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i takva se neće razmatrati”, rekao je pukovnik prim. dr sc. med. Leković.

Dodao je da se učeniku isplaćuje učenička stipendija u deset jednakih mesečnih rata, do 15. u mesecu za prethodni mesec.