Bogat program Kikindskog leta do kraja nedelje

U okviru „Kikindskog leta“, manifestacije koju organizuje Turistička organizacija grada Kikinde, do kraja nedelje biće održano nekoliko programa. U petak, 21. avgusta, od 20.30 časova u dvorištu Narodnog muzeja biće izvedena predstava za odrasle „Savršen partner“, u produkciji Narodnog pozorišta Kikinda. Predstavu je režirala Tijana Vasić, scenografiju i kostime uradila je Mina Miladinović, dok je muziku komponovala Ana Krstajić. U predstavi igraju Marina Vodeničar, Vladimir Maksimović i Mina Stojković. U subotu, 22. avgusta, od 19 časova na platou ispred Katoličke crkve biće održan Kikindski korzo. Istog dana, od 21 čas, na Starom jezeru sledi „Disko Delfin“. U nedelju, 23. avgusta, nastupiće KUD i hor „Sunčana jesen“, a u goste dolazi KUD „Penzioner“ iz Zaječara.