Sat pomeramo 25. oktobra: Spavaćemo sat duže, ali će nas jedna promena dočekati već istog popodneva

Srbija 25. oktobra 2026. prelazi na zimsko računanje vremena. Sat vraćamo jedan čas unazad, a sunce će zalaziti znatno ranije.

Ako vam se čini da dani već sada prebrzo prolaze, krajem oktobra taj osećaj biće još izraženiji. Srbija u noći između subote i nedelje, 24. i 25. oktobra 2026. godine, prelazi na zimsko računanje vremena.

Kazaljke se u nedelju, 25. oktobra, u 3 sata ujutru vraćaju na 2 sata, što znači da ćemo te noći praktično dobiti jedan sat više za spavanje.

Ali postoji i ona manje omiljena strana promene, mrak će početi da pada mnogo ranije.

Sunce će zalaziti pre 17 časova

U Beogradu će 24. oktobra sunce zaći oko 17.38, dok će već sledećeg dana, nakon pomeranja sata, zalazak biti oko 16.37.

Naravno, dan se zbog pomeranja kazaljki ne skraćuje za čitav sat, promena je u tome što se dnevna svetlost prema satu „seli“ ranije. Jutra će zato biti svetlija, dok ćemo popodne mnogo ranije paliti svetla u stanovima.

Letnje računanje vremena u Srbiji ove godine počelo je 29. marta, kada su kazaljke pomerene unapred za jedan sat. Povratkom na standardno vreme 25. oktobra završava se taj period.