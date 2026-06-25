Do 30. juna otvoren Javni poziv za zahteve za kreditnu podršku poljoprivrednicima

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 30. juna, a zahtevi se podnose preko poslovnih banaka koje imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisala je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za ovu godinu 10. marta, a kako je saopšteno iz resornog ministarstva drugi ovakav javni poziv planiran je za drugu polovinu 2026.

Sredstva se mogu koristiti i za nabavku hrane za životinje, kao i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do pet godina, kao i za određenu mehanizaciju i opremu u biljnoj proizvodnji.

Kako je navedeno u pozivu pravo na kreditnu podršku mogu da ostvare nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici i pravna lica – zemljoradničke zadruge, pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da imaju aktivan status i obnovljenu registraciju za 2026.

Krediti se odobravaju u dinarima, sa rokom otplate do tri godine, odnosno do pet godina za pojedine namene, uz fiksnu kamatnu stopu na godišnjem nivou.

Za većinu korisnika kamata iznosi tri odsto na godišnjem nivou, dok je jedan odsto za mlade poljoprivrednike do 40 godina, žene i nosioce gazdinstava u područjima sa otežanim uslovima rada.

Ista kamatna stopa važi i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava, dok je za nabavku đubriva kamata nula odsto.

Maksimalan iznos kredita iznosi do šest miliona dinara za fizička lica i preduzetnike, odnosno do 18 miliona dinara za pravna lica.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Kreditna podrška namenjena je finansiranju više vrsta aktivnosti u poljoprivredi, uključujući razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i investicije u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.