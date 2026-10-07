Merenja obaraju rekorde: Pred nama najtopliji dan u ovom mesecu

U Srbiji će sutra biti jedan od najtoplijih dana ovg meseca, jer se prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavod (RHMZ) očekuje 30 stepeni.

Prema vremenskoj prognozi, sutra će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

– Najniža temperatura kretaće se od tri do 15 stepeni, a najviša od 24 do 30 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretezno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od 10 do 14, a najviša oko 30 stepeni. Uveče se na severu Vojvodine, a u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima očekuje naoblačenje, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima – navode u RHMZ.

Izvor: informer.rs